Общество 27 марта 2023, 16:20 Косметолог Ирина Ягодина рассказала об особенностях жидких теней

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Существует мнение, что жидкие тени вызывают опущение века у возрастных женщин, но оно не имеет под собой никаких оснований, просто нужно правильно подбирать средство. Об этом «ФедералПресс» рассказала косметолог, специалист по естественному омоложению Ирина Ягодина.

По ее словам, жидкие тени — это прекрасное косметическое средство, если уметь их выбирать и наносить.

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Во-первых, нужно выбирать качественный продукт и обращать внимание на состав. Рекомендуют останавливать выбор на тенях с эфирными маслами, увлажняющими компонентами и минеральными гипоаллергенными красителями. Тогда средство будет выполнять не только косметическую функцию, но и ухаживать за кожей вокруг глаз.

Кроме того, нужно обратить внимание на правильное нанесение теней — тонким слоем. В противном случае они могут выглядеть застывшей пленкой. Также не стоит пользоваться жидкими тенями женщинам с жирной кожей, иначе они скатаются через пару часов и будут выглядеть неопрятно.

«Не стоит пользоваться им возрастным женщинам, у которых уже достаточное количество морщин. Тени, забиваясь в морщины, очень выдают их», — добавила Ирина Ягодина.

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