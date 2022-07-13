Косметолог Хугаева перечислила продукты, которые ускоряют старение кожи

Косметолог Циала Хугаева назвала семь главных продуктов, которые негативно влияют на кожу и ускоряют процессы старения. От чего необходимо отказаться прямо сейчас, чтобы сохранить красоту и молодость как можно дольше, написал Life.

Первое, что стоит исключить из своего рациона, это жареный бекон и ароматизированный йогурт. По словам эксперта, в таком мясе в качестве красителей часто используют нитрит натрия, который может быть причиной воспалений и появления морщин. Что касается ненатуральных йогуртов, то в них присутствует много красителей и подсластителей, которые повышают уровень сахара в крови. Все это стимулирует работу сальных желез и, как следствие, появление высыпаний.

Во-вторых, Хугаева рекомендует уменьшить потребление коровьего молока, поскольку косметологи давно заметили связь между акне и этим продуктом. Такое молоко повышает уровень инсулина, который приводит к росту уровня циркулирующего кортизола, влияющего на выработку кожного сала.

В-третьих, эксперт рекомендовала убрать из рациона картофель фри и газированные напитки.

«Сладкие газированные напитки содержат не только огромное количество сахара, но и фосфаты, которые повреждают коллаген в коже, в результате чего она становится тонкой, теряет упругость и склонна к появлению морщин», — сообщала Хугаева.

Она также посоветовала уменьшить количество кофе и любых алкогольных напитков, поскольку они способствуют преждевременному старению кожи.