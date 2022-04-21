Косметолог Грибель заявила, что любой стресс способен вызывать седину

Врач семейной медицины, дерматолог-косметолог Виктория Грибель сообщила, что любой стресс, даже самый незначительный, может спровоцировать поседение волос. Об этом написал Life.

По ее словам, не имеет значения, какого именно рода существует внешнее негативное воздействие.

«Поседение волос происходит ввиду активации симпатических нервов, которые иннервируют нишу стволовых клеток меланоцитов. В условиях стресса активация этих симпатических нервов приводит к выбросу норадреналина (также известного как норэпинефрин)», — сообщила специалист.

Выброс норадреналина приводит к быстрому размножению делением молчащих стволовых клеток меланоцитов и к потере пигмента.