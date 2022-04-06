Косметолог Гонт назвала рецепты масок из продуктов, которые всегда есть в холодильнике

Необязательно покупать дорогие маски в магазинах, иногда для экспресс-ухода за лицом достаточно нескольких простых продуктов из холодильника. Некоторыми рецептами поделилась с «Пятым каналом» врач-косметолог Александра Гонт.

Простой рецепт для увлажнения кожи — смешать растительное масло с яичным желтком. Для осветления и выравнивания цвета лица можно также добавить пару капель лимонного сока или кефир. Эту маску следует держать на лице 15-20 минут.

Кроме того, на лицо можно наносить распаренную овсянку с небольшим количеством меда, написали «Дни.ру». Такую маску можно делать два-три раза в неделю.