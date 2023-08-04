Общество 04 августа 2023, 15:44 Косметолог Егорова порекомендовала загорать в безопасные часы для равномерного оттенка кожи

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Косметолог Татьяна Егорова в разговоре с изданием «ФедералПресс» порекомендовала загорать в безопасные часы, чтобы получить равномерный и красивый оттенок кожи.

По словам специалиста, лучше всего выходить на солнце в период с 9:00 до 11:00 и после 16:00. Солнцезащитный крем должен быть с SPF 50+. После загара необходимо нанести увлажняющий крем или молочко.

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Егорова предупредила, что принятие солнечных ванна так или иначе способствует быстрому старению кожи.