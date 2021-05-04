Косметолог дал советы, как подготовиться к загару

Врач-косметолог Александра Гонт рассказала, как правильно подготовиться к отпуску, чтобы не получить солнечный ожог. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Она отметила, что после длительного отсутствия солнечного света можно заработать не только ожог, но и пигментные пятна. Особенно внимательно следует вести себя людям со светлыми кожей и волосами.

Для подготовки в холодный сезон стоит делать химические пилинги в салонах красоты, а весной начать принимать витамины.

«Весной я рекомендую пропить курс антиоксидантов, можно фолиевую кислоту или витамин C», — рассказала Гонт.

Бизнес-спикер, эксперт по нейромаркетингу Ирина Рубинштейн дала советы, как получить ровный загар, находясь на солнце в купальнике.

«Позаботиться об отсутствии незагоревших участков кожи нужно еще на этапе выбора купальника. Желательно, чтобы он был на узких бретельках, которые можно завязывать не только на шее, но и сзади, на спине», — уточнила специалист.

Она обратила внимание, что оригинальные комплекты на одно плечо — плохой вариант для солнечных процедур. Следы от широкой полоски на теле будут видны еще долгое время. Некоторые девушки выбирают загар топлес либо полностью без белья. Рубинштейн предупредила, что перед тем, как решиться на это, необходимо посоветоваться с врачом-гинекологом.