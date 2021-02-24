Косметолог дал совет по борьбе с вросшими волосами

Лучшим способом предотвращения появления вросших волос является, конечно, отказ от бритья. Однако многие люди в силу разных причин вынуждены самостоятельно удалять волосы на лице, шее, ногах, подмышках, груди или лобке. И что же им делать, если вросшие волосы все-таки появились?

Как сообщила изданию Еxpress косметолог из Кливленда Кристина Смит, выдергивать их ни в коем случае нельзя. В особенности, если они немного нагноились. Лучше дождаться полного заживления.

«Но, если, вросшие волосы появляются слишком часто, вызывают гиперпигментацию (особенно на лице) или доставляют болезненные ощущения, проконсультируйтесь со специалистом по уходу за кожей, который поможет выбрать варианты лечения», — посоветовала Кристина.

Врач сможет подобрать крема и лосьоны, которые помогут избавиться от зуда, и средства для удаления волос. Он предложит отшелушивающие средства, которые предотвратят врастание или мягкий антисептик для обеззараживания пострадавшего места.

Доктор Кристина Смит посоветовала в случае, если воспаленное место болезненно ощущается, поднялась температура или вы плохо себя почувствовали, обратиться к терапевту. Врач или вскроет нарыв, или назначит стероидный или антисептический крем для снятия отека и раздражения.

Косметолог предложила при бритье волос пользоваться специальным гелем и двигать лезвием только в направлении роста волос.

«Не нажимайте бритвой на кожу слишком сильно, оно может оставить царапины. Старайтесь каждый раз пользоваться новым станком, чтобы не занести инфекцию», — предложила косметолог.

Если эта методика не помогает, лучше перейти на кремы для депиляции или воспользоваться лазерными процедурами.