Общество 03 апреля 2024, 13:19 Косметолог Черныш призвала не использовать спиртосодержащие средства при борьбе с черными точками на коже

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Косметолог Екатерина Черныш рассказала о правильном уходе за кожей, склонной к жирности. Важно регулярно проводить щадящую чистку с применением легких пилингов, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, серьезной ошибкой является использование спиртосодержащих средств при борьбе с черными точками. Такие продукты нарушают эпидермальный барьер и стимулируют образование сального секрета, пояснила врач.

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Она также посоветовала не заниматься самостоятельным выдавливанием открытых комедонов. Этот подход может стать причиной травмирования кожи.