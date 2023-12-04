04 декабря 2023, 18:40
Косметолог Бухурова: процедуру по увеличению губ запрещено проводить при аутоиммунных заболеваниях
Женщинам с аутоиммунными заболеваниями, включая сахарный диабет первого типа, противопоказано выполнять процедуры по увеличению губ. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог, косметолог Альбина Бухурова сайту «Страсти».
По словам специалиста, также нельзя вводить филлеры при герпесе в активной стадии, эпилепсии, в периоды беременности и лактации. Кроме того, от вмешательства лучше отказаться в том случае, если старый филлер мигрировал за контур губ.
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Косметолог отметила, что сейчас главным пожеланием женщин при увеличении губ стал не объем, а форма.
Красота
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