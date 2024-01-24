Общество 24 января 2024, 16:07 Косметолог Антимирова посоветовала делать шлифовку кожи в холодное время года

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Врач-косметолог Евгения Антимирова назвала лучшее время для проведения агрессивных процедур по уходу за кожей. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам эксперта, шлифовки, химические пилинги и фотоомоложение необходимо делать зимой.

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Специалист пояснила, что именно в этот период снижается активность солнца. Яркие лучи являются противопоказанием к указанным методикам, добавил сайт kp.ru.