Косметолог Андриянова объяснила пользу кокосового масла

Врач-косметолог, врач-дерматолог Ольга Андриянова рассказала, в чем заключается польза кокосового масла, а также можно ли его использовать для ухода за кожей каждый день. Об этом написали «Известия».

По словам специалиста, в этом масле содержатся антиоксиданты, за счет которых кожа хорошо увлажняется и получает дополнительное питание.

«Нужно подчеркнуть, что, если ваша кожа склонна к жирности, кокосовое масло вам противопоказано, так как в данном случае оно будет увеличивать жирный блеск, забивать поры и может поспособствовать появлению новых высыпаний», — процитировало РИА ФАН слова Андрияновой.

Кокосовое масло также можно использовать при уходе за волосами на постоянной основе. Маски, в которых содержатся кокосовое, аргановое и оливковое масла, помогают коже головы избавиться от шелушения.

При этом специалист предупредила, что иногда косметика, произведенная в домашних условиях, может нанести вред коже. Перед ее использованием желательно посоветоваться с дерматологом.