Косметолог Анчикова рассказала, кому нельзя колоть ботокс

Беременным женщинам, людям с онкологическими заболеваниями, острыми инфекциями, а также непереносимостью к компонентам препарата с ботулотоксином ни в коем случае нельзя колоть ботокс. Об этом сайту NEWS.ru рассказала косметолог Екатерина Анчикова.

«Абсолютные противопоказания: беременность и лактация, онкология, острые инфекции, обострение тяжелых соматических заболеваний или тяжелые декомпенсированные состояния, заболевания и состояния, связанные с нарушением гемостаза, индивидуальная непереносимость компонентов, содержащихся в препаратах с ботулотоксином, миастенические и миастеноподобные синдромы», — подчеркнула специалист.

Также с ботоксом следует быть осторожным тем людям, у которых имеется аллергологический анамнез, особенно при наличии аллергической реакции на препараты, содержащие белки.

Кроме того, не следует вводить этот препарат тем, у кого есть высокая степень миопии. Людям с глазными проблемами следует проконсультироваться у офтальмолога, резюмировала специалист.