Общество 30 августа 2023, 12:19 Косметолог Агафонова посоветовала заменить легкие крема на более насыщенные с приходом осени

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В осенний период кожа требует особого ухода, для этого легкие летние крема следует заменить на более насыщенные и питательные. Об этом сообщила дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Елена Агафонова в беседе с RuNews24.ru.

По словам специалиста, также осенью рекомендуется использовать средства с гиалуроновой кислотой и липидами для восстановления защитного барьера кожи. Кроме того, стоит обратить внимание на сыворотки и тоники с витаминами А, Е, С.

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В начале осени солнце может быть довольно активным, поэтому не стоит забывать о нанесении кремов с SPF, добавила косметолог.