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    25 марта 2021, 23:44

    Пятна на лице Жириновского объяснили косметической процедурой

    Александра Ломейко, Екатерина Земская

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский появился на публике с непонятными пятнами на лице. Помощник политика по связям со СМИ Александр Дюпин в беседе с «360» успокоил волновавшихся о его здоровье.

    Пятна на лице Жириновского объяснили косметической процедурой

    Жириновский, как оказалось, перенес «небольшую косметическую процедуру». После нее пришлось обрабатывать участки кожи марганцовкой.

    «Он не болеет, все хорошо. Была небольшая косметическая процедура. <…> Через пару дней ничего не будет», — сказал Дюпин.

    На днях лидер ЛДПР выступил с инициативой законопроекта, который запретил бы брать интервью о осужденных за убийство или изнасилование. Таким образом Жириновский отреагировал на документальный фильм Ксении Собчак о скопинском маньяке Викторе Мохове. Как раз во время этого выступления в Сети обратили внимание на следы на лице политика.

    «Лучше бы рассказали — что с Жириновским, что он там такое замазывает на голове?» — поинтересовались пользователи в комментариях к сюжету «360» о нашумевшем интервью.