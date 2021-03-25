Пятна на лице Жириновского объяснили косметической процедурой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский появился на публике с непонятными пятнами на лице. Помощник политика по связям со СМИ Александр Дюпин в беседе с «360» успокоил волновавшихся о его здоровье.

Жириновский, как оказалось, перенес «небольшую косметическую процедуру». После нее пришлось обрабатывать участки кожи марганцовкой.

«Он не болеет, все хорошо. Была небольшая косметическая процедура. <…> Через пару дней ничего не будет», — сказал Дюпин.

На днях лидер ЛДПР выступил с инициативой законопроекта, который запретил бы брать интервью о осужденных за убийство или изнасилование. Таким образом Жириновский отреагировал на документальный фильм Ксении Собчак о скопинском маньяке Викторе Мохове. Как раз во время этого выступления в Сети обратили внимание на следы на лице политика.

«Лучше бы рассказали — что с Жириновским, что он там такое замазывает на голове?» — поинтересовались пользователи в комментариях к сюжету «360» о нашумевшем интервью.