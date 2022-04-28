Косметический концерн Coty решил приостановить работу на российском рынке

Французско-американский косметический концерн Coty принял решение о приостановке деятельности в России. По словам генерального директора агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрия Чумакова, такая мера может быть временной. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Как отметил эксперт, российский рынок представляет большой интерес для крупных косметических брендов.

«То, что касается Coty, это пока еще не финальная информация, компания вполне еще может передумать. Российские женщины являются очень интересным сегментом покупателей для всех косметических компаний, для всех мировых лидеров. В России есть культура использования косметики, российские женщины любят выглядеть ярко, красиво, и в целом объем потребления косметики на человека в России существенно больше, чем в ряде других стран», — сказал он.

Компания Coty владет такими брендами как Burberry, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Max Factor, Rimmel.