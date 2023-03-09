Общество 09 марта 2023, 13:05 Косметический эксперт Анастасия Мельникова рассказала, как правильно выбрать сыворотку для лица

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Все женщины мечтают о здоровой и сияющей коже, с этой задачей поможет справиться правильно подобранная сыворотка для лица. Об этом «Вестям Подмосковья» рассказала бренд-менеджер по маркетингу ООО «Русская Косметика» Анастасия Мельникова.

По ее словам, сыворотка — это не основной уход, а дополнительный. Но именно она содержит огромную дозу аминокислот и других полезных элементов. Для женщин с жирной кожей, как добавили «Дни.ру», лучше подойдут средства с цинком и ретинолом. Обычно они сделаны на основе мицеллярной воды.

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Обладательницам сухой и чувствительной кожи нужны липиды. Поэтому и сыворотку лучше выбирать с ними. Так или иначе, эффект качественного средства виден очень быстро. Но не стоит забывать об основном уходе, а также защите с SPF.

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