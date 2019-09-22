Косметический бойкот. Россияне стали реже покупать духи и помады

Сетевые парфюмерные магазины стремительно теряют покупателей. Они используют промоакции, чтобы удержать клиентов, но тогда продажи в деньгах уменьшаются.

В то же время доля дискаунтеров на рынке парфюмерии и косметики возросла и сейчас составляет 14%. Дискаунтеры, реже использующие промоакции, нарастили продажи на 17% в денежном выражении.

Чаще всего россияне покупают средства по уходу за волосами, траты на них занимают около четверти от общей суммы, потраченной на продукты красоты. 15% покупок средств персонального ухода занимает парфюмерия.

Россияне стали гораздо реже покупать декоративную косметику (тушь для ресниц, пудра, губная помада и так далее) и лаки для ногтей. Продажи этих товаров за год снизились на 8% и 15% соответственно.

При этом у жителей России появился интерес к всевозможным средствам по уходу за лицом. На эту категорию приходится 13% от общих расходов на косметику и парфюм. Особым спросом стали пользоваться маски для лица: их продажи увеличились за последний год в денежном выражении на 33%.