Косметические бренды придут на российский рынок из Пакистана и Индии

В России в скором времени появится косметика и парфюмерия из Индии, Пакистана, Турции и Китая. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова.

Также, по ее словам, осенью активизируется и российские производители косметики.

«Российский парфюмерно-косметический рынок продолжает сейчас свое развитие. Безусловно, есть переформатирование продуктового ассортимента, это вызвано уходом крупных международных брендов. <…> Будет несколько другой ландшафт рынка: в сентябре–октябре появится много новых косметических брендов. Дистрибьюторы активно рассматривают сейчас бренды из Индии, Пакистана, Китая, Турции. Эти поставщики тоже активизировались, поэтому российских потребителей ждет сезон премьер новых локальных и зарубежных брендов», — сообщила Дычева-Смирнова.

В настоящий момент нельзя оценить, насколько заметным будет рост цен для конечного потребителя. По словам эксперта, ситуация станет более понятной через два-три месяца.