Владелец российского бизнеса британской косметической сети Lush решил закрыть все оставшиеся магазины в России, сообщили «Коммерсанту» источники на рынке. По их данным, собственники сети «так и не смогли наладить поставки в страну» даже по параллельному импорту.

Интернет-магазин временно продолжит работу — через него продадут складские запасы товаров. Издание со ссылкой на экспертов отметило, что продукция компании «не отличается эксклюзивностью» и ей будет несложно найти замену.

В начале апреля стало известно, что Lush закроет треть магазинов в Российской Федерации и лишит работы 200 сотрудников. Владелец косметической сети в России Дмитрий Азаров назвал необходимость увольнений «самой большой катастрофой». Он предрекал, что, если поставки не возобновятся, наступит «конец бизнеса», писали «Известия».

Также стало известно, что французская сеть косметических магазинов Sephora продаст 88 магазинов в России под брендом «Иль де Ботэ» местному генеральному директору.