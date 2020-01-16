Кошку-«целительницу» из Новороссийска выставили на продажу за 20 млн рублей

Житель Новороссийска 7 января опубликовал на популярной торговой площадке объявление о продаже «уникальной кошки» за 20 миллионов рублей. Баснословную цену животного он объяснил волшебными качествами.

Мужчина написал в сопроводительном письме, что подобрал кошку весной 2018 года, когда поехал поклониться могиле целительницы Даши в селе Чудиново Челябинской области. Новороссиец пожаловался, что в тот момент у него были проблемы «буквально во всем».

«На тот момент я слабо верил в потусторонние силы, но что-то привело меня туда. Попросив у нее помощи, я выходил с кладбища, где за мной буквально увязалось это пушистое создание. Я понял, что это знак, и не ошибся», — написал новороссиец.

Источник фото: Avito

Хозяин «чудотворного» животного утверждает, что с тех пор его жизнь изменилась кардинально. Ему постоянно снятся вещие сны, где потусторонние силы объясняют ему, как поступить. За два дня до подачи объявления ему приснилась кошка. Она велела ее продать и пустить деньги на благое дело. Животное возвестило, что кому-то оно сейчас очень нужно. Мужчина не стал противиться ее воле и решил продать «целительницу» за 20 миллионов рублей.

В результате проведенного опроса выяснилось, что с начала 2017 года россияне купили на 13% больше кошек, чем собак. Всего 530 тысяч животных.