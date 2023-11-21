Общество 21 ноября 2023, 10:44 Кошку спасли после падения из окна многоэтажки в Москве Спасатели помогли кошке, выпавшей из окна седьмого этажа на востоке Москвы Фото: Telegram-канал «Спасатели СпасРезерв» / Соцсети

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Кошка выпала с седьмого этажа в Москве, но осталась жива. Однако испуганное животное спряталось и не могло вылезти. Об этом сообщил Telegram-канал общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Поздно вечером 17 ноября жители района Соколиная Гора на востоке столицы вызвали спасателей. Упавшая с балкона кошка застряла в простенке и не могла выбраться без помощи. Ее хозяйка случайно обнаружила животное в зазоре между подвалом и железным листом.

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Сотрудники «СпасРезерва» приехали через 15 минут и достали кошку, демонтировав металлический лист. А напоследок рассказали об антикошках — специальных сетках, которые защищают домашних животных от падений с высоты. Хозяйка осталась довольна и поблагодарила спасателей за проделанную работу.

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