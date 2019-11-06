Кошку-наркокурьера накормили паштетом и отправили в приют

Кошку-наркокурьера из Татарстана ждет счастливое будущее. Пушистое животное взяли к себе специалисты, и сейчас ее здоровьем занимаются ветеринары. После ее отправят в приют и найдут любящих хозяев.

С самочувствием у пушистой «преступницы поневоле» все в порядке: есть только небольшие ушные паразиты и блохи, но это лечится. Кошечка очень ласковая и общительная, она успела «поговорить» со всеми специалистами и даже выпросила банку вкусного паштета. Заключенные использовали ее для доставки наркотиков, но теперь эта страница в книге черной красавицы окончена.