Эксклюзив 18 января 2024, 23:18 Кошкин дом. Десятки животных остались без хозяина в частном приюте под Смоленском Частный кошачий приют остался без хозяина в Смоленской области

Читать 360tv в

В Смоленской области остался без хозяина частный кошачий приют. Его основатель — ученый и изобретатель Владимир Григорьев — 13 января скоропостижно умер, и около семи десятков животных осиротели. Волонтеры рассказали «360», удается ли пристроить кошек.

Приют был частным. Его владелец просто подбирал бездомных животных и заботился о них. Некоторые из них размножались уже в приюте. В итоге, по оценкам волонтера Надежды, в доме живут около 70 кошек.

Реклама

Чуть меньше недели назад они остались без хозяина. Тело владельца дома нашел его помощник. Он же сообщил волонтерам о животных. По словам Надежды, волонтерам уже удалось вывезти 28 кошек.

Телеканал «360»

«Сегодня вывезли в Тулу 13 кошек в два приюта. Еще 15 штук по разъехались Смоленской области», — рассказала волонтер.

Проблема в том, что многие кошки в плохом состоянии. Они страдали от голода и обезвоживания, среди них есть возрастные животные. Кошки болеют, так как в прайде вирусы всегда общие.

Надежда рассказала, что волонтеры часто сталкиваются с ситуацией, когда животные остаются одни после смерти хозяев.

«Такое часто бывает после умерших хозяев, пожилых, остаются животные. У нас нет никаких регулирующих актов в законодательстве, которые могли бы дать понимание, что с этим делать. Государство привыкло, что этим занимаются только волонтеры», — отметила собеседница «360».

Волонтеры планируют приехать в дом в субботу, 20 января, и забрать оставшихся кошек — столько, сколько смогут. Всем им ищут новых хозяев или хотя бы дома на передержку. Волонтеры готовы помочь с лечением животных.