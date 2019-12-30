Кошки, спасавшие экспонаты музея от мышей, возмутили новое руководство

Васильева рассказала, что раньше в музее жили мыши, которые представляли угрозу экспонатам. После попытки потравить грызунов в подвале появился неприятный запах — мертвые животные разлагались, а найти их было проблематично. Но стоило в подвале появиться кошке, а затем и ее котам, как мыши сразу исчезли.

Мышей в музее не стало, однако новому руководству музея не понравилось, что в здании находятся животные.

«Сотрудники отказались выбрасывать их на мороз. За это я и получила выговор. Такой вот подарок на Новый год», — рассказала Васильева.

Также она добавила, что по требованию Ольги Елисеевой, и. о. директора краеведческого музея, все выходы из подвала заблокировали. Из-за этого один кот умер, а судьба остальных неизвестна. В музее опять завелись мыши. Васильева отметила, что это ее первое дисциплинарное взыскание. Если будут новые, ее могут уволить.

Сама и. о. директора музея заявила, что выговор сотрудница получила не за кошек.

«Выговор не за кошек в подвале был объявлен, а из-за несоблюдения ее сотрудниками исполнительской трудовой и производственной дисциплины», — сказала Елисеева.

При этом она подчеркнула, что кошкам в музее не место. Животных подкармливали сотрудники, которые не должны были иметь доступ в подвал. Кроме того из-за кошек постоянно срабатывала сигнализация, а в помещении «стоял соответствующий запах».

Елисеева заявила, что заведующая музеем не принимала мер, чтобы избавиться от животных. Васильева же в наличии кошек никаких проблем не видит. В качестве примера женщина приводит Эрмитаж, где кошек специально разводят. По ее словам, от мышей сейчас страдают почти все музеи Кургана.