Кошки оказались самыми популярными домашними животными у россиян | 360°

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Кошки оказались самыми популярными домашними животными у россиян

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Из всех домашних животных россияне чаще всего заводят кошек. Это следует из анализа, проведенного специалистами компании «СберМаркет», написали «Известия».

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Специалисты проверили, товары для каких животных россияне покупают чаще всего. Кошки уверенно вышли на первое место — на этих животных приходится 76% всех проданных зоотоваров за год. Второе место с большим отрывом заняли собаки (11%). Третье место заняли товары для грызунов.

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