Кошки или собаки? Эксперт объяснил, каких питомцев больше любят в Сети

Руководитель «Лаборатории Комьюнити» Влад Титов в беседе с радио Sрutnik объяснил, фотографии каких питомцев популярнее в Сети — кошек или собак?

Специалисты страховой компании Budget Direct изучили частоту употребления «кошачьих» и «собачьих» хэштегов в Instagram. По результатам исследования, на западе Евросоюза люди охотнее публикуют в соцсетях фотографии с щенками, а на востоке — с кошками. Как считает Титов, популярность того или иного снимка зависит от того, насколько мило на нем выглядит животное.

«Это зависит от „мимимишности“ того персонажа, которого постят. Как и в жизни, когда мы видим у кого-то на руках милого пушистого котенка или собачонка, то хочется его погладить. В социальных сетях хочется его и погладить, и одновременно заработать себе дополнительные очки, внимание аудитории», — отметил эксперт.

Он добавил, что на втором месте по вовлеченности аудитории после трогательных кадров с питомцами находятся юмористические фото с четвероногими друзьями. По мнению Титова, в нашей стране публикации с фото кошек пользуются большим интересом у людей, нежели с изображением собак.