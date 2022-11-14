Общество 14 ноября 2022, 15:34 Кошки и собака остались брошенными после пожара в доме в Ноябрьске

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В Ноябрьске местный житель нашел несколько кошек и собаку, которые пробыли на месте сгоревшего дома в лесу без еды и воды около недели. Историю о четвероногих рассказал сайт kp.ru.

Ранее в доме жил мужчина, который после пожара оставил животных на месте развалин. Местный житель, узнав о случившемся, пришел к дому, чтобы убедиться, что животные живы.

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Изголодавшихся и измученных питомцев он передал волонтерам из городского фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь».

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«Мы забрали их, привезли в город, теперь ищем для них новый дом или передержку», — рассказал работник фонда.

У животных появился временный дом, однако всем им нужна помощь.