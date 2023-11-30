Эксклюзив 30 ноября 2023, 01:35 Кошка застряла в стене дома в Москве и жалобно мяукала около недели, прибыли спасатели Сотрудники МЧС Москвы прибыли на спасение кошки, просидевшей в стене дома неделю

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Спасатели прибыли на спасение кота, застрявшего в стене жилого дома по улице Мусы Джалиля в районе Зябликово в Москве. Об этом сообщил источник «360».

По предварительной информации, животное застряло в области дымовой шахты на уровне первого этажа. Кот около недели громко мяукает и привлекает внимание неравнодушных, голос животного уже стал хриплым и прерывистым.

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Ранее жители дома обращались в службу спасения, но она не смогла помочь из-за отсутствия разрешения от управляющей компании дома. Также на место ЧП приезжали зоозащитники, но не смогли повлиять на ситуацию.

В итоге в ночь на 30 ноября сотрудники аварийной службы все-таки приняли вызов. По последним данным источника, они приехали к дому и направились в подвал. Новой информации по происшествию пока нет.

Ранее кошку спасли после падения с седьмого этажа в Москве. Животное застряло в простенке и не смогла выбраться. Сотрудники «СпасРезерва» приехали через 15 минут и достали питомца.