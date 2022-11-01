Кошка выжила после двух недель заточения в доме, горевшем в Ейске после падения самолета | 360°

Общество 01 ноября 2022, 15:46 Кошка выжила после двух недель заточения в доме, горевшем в Ейске после падения самолета Глава района Бублик рассказал о кошке, выжившей после 2 недель в пострадавшем доме в Ейске Telegram-канал Роман Бублик Ейск

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В одной из квартир дома в Ейске, загоревшегося после падения самолета, спустя две недели нашли выжившую кошку. С ней все в порядке. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик.

«Сейчас наши доблестные спасатели нашли кошку Мику, которая находилась в квартире третьего подъезда с 17 октября!» — поделился он.

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По словам Бублика, пережившее долгое заточение животное здорово и «чувствует себя отлично», хотя, разумеется, напугано.

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Военный истребитель Су-34 потерпел крушение и упал во двор жилого дома. По предварительным данным, это случилось из-за технической неисправности самолета. Погибли 13 человек, еще 19 получили травмы. Президент Владимир Путин поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь, писал RT.

Многоэтажку тщательно обследовали, чтобы выяснить, есть ли опасность обрушения. Уже на следующий день, по данным «Известий», 137 семей смогли вернуться домой, в квартиры, не сильно затронутые разрушением.

Местные жители организовали мемориал у дома, где произошла трагедия.