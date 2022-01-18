Кошка, встречающая своего хозяина «обнимашками», стала звездой в TikTok

В Сети появилось видео с кошкой, которая каждый день встречает своего хозяина с работы «обнимашками». Ролик в социальной сети TikTok опубликовала девушка под ником family_songs, написал «Ридус».

На кадрах видно, как кошка крепко обхватывает лапками шею хозяина и висит на нем несколько минут.

Трогательное видео с животным собрало множество просмотров и комментариев. Вот что написали пользователи Сети: «40 минут кошкотерапии», «Это папина таблетка здоровья и молодости!», «Раскидала лапки по папке», «Это любовь!», «Настоящая папина дочка».