Кошка стала мамой для пятерых ежат в Ростовской области

Кошка выкормила пятерых ежат, которые остались без мамы в Ростовской области. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Хозяйка питомца рассказала, что ежиха и еще один ежик погибли под сенокосилкой. В итоге пятеро ежат остались одни. В тот момент они были еще слепыми и без иголок. Женщина решила забрать животных к себе. Сначала она пыталась кормить их сама из пипетки, но ничего не выходило.

«У них плохо получалось лакать. Я в панике позвонила знакомому ветеринару, и он сказал, что неплохо было бы найти кормящую кошку», — рассказала женщина.

Хозяйка уточнила, что ее кошка Мурка как раз недавно родила котенка, поэтому принесла ежат ей. Животное сразу приняло их как своих.

«И Мурка, и котик, и ежики спят в одной мягкой коробке, думаю, что ежики так у нас и останутся жить. Ведь они стали совсем ручными», — заключила женщина.