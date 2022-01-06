Британец обнаружил неожиданный сюрприз в пачке кошачьего корма

Скрытая камера располагалась в упаковке с кошачьим кормом, ее обнаружил один из покупателей в Великобритании. Об этом сообщил LADBible.

Как рассказал источнику мужчина, он обнаружил находку через несколько дней после покупки. Дырка в упаковке привлекла его внимание, в ней оказался модуль скрытой камеры, пишет «Газета.ru».

Сам очевидец сообщил, что у него есть несколько вариантов, как это могло произойти. По одной из версий, руководство магазина так следило за работниками, по другой — камеру вмонтировали еще на фабрике. И, наконец, что все это просто чья-то шутка.

«Думаю, эта камера не хранит данные, а перекидывает их на удаленный сервер», — рассказал мужчина.

Отмечается, что администрация магазина не была в курсе наличия скрытой камеры в своем товаре и готовит заявление в полицию.

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