Эксклюзив 27 января 2024, 17:00 «Кощунство и мерзость». Житель Тюмени объяснил, почему подал в суд на клуб «Мутабор» Тюменец Рябцев заявил, что попросил суд взыскать с клуба «Мутабор» 1 млрд рублей РИА «Новости»

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Житель Тюмени Юрий Рябцев обратился в суд из-за скандальной «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». В беседе с «360» активист рассказал, что хочет взыскать с организаторов мероприятия один миллиард рублей.

Тюменец отметил, что подал иск только к «Мутабору», но собирается привлечь в качестве соответчиков и других, в том числе блогера Анастасию Ивлееву и компанию МТС.

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«Я иск подал, но подал пока что на „Мутабор“, Ивлеева еще не знает — она еще не заявлена соответчиком», — указал он.

Он признался, что скандальное мероприятие его возмутило. По мнению Рябцева, нельзя устраивать непристойные вечеринки в непростое для страны время.

«Учитывая то, что такие обстоятельства в стране происходят, люди страдают. Мне представляется, что такое гульбище — это кощунство и мерзость. Меня это возмутило», — добавил житель Тюмени.

Рябцев также назвал сумму морального ущерба, заявленную в иске. Он собирается взыскать с организаторов вечеринки один миллиард рублей.

«Она (Ивлеева — прим. ред.) будет привлечена в качестве соответчика. А также будут выяснены иные обстоятельства. Я допускаю, что привлеку еще пару лиц в качестве соответчиков, в том числе МТС», — заключил активист.

Ранее Московский суд зарегистрировал иск о компенсации морального вреда к клубу «Мутабор». Тюменец сообщил, что нашумевшая вечеринка со звездами «оскорбила уважение ценности человеческой жизни».