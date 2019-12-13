Косатка может попасть в Красную книгу

По словам Амирханова, пока нет окончательных решений по поводу обновления Красной книги из-за ряда спорных позиций, по которым комиссия не приняла однозначное решение, которое предполагается отложить на дальнейшие заседания.

Браконьеры с Камчатки пытались продать кречетов за 23 млн рублей. Видео Подробнее

К примеру, окончательный список животных, которые будут признаны вымирающими, не утвержден из-за косатки, а также ряда других животных и птиц.

При этом если позиции разработчиков по косатке более или менее единодушны, то касательно некоторых других видов мнения не сходятся из-за того, что данные об их численности, полученные академическим научным сообществом отличаются от данных, собранных органами управления охотничьим и рыболовным хозяйствами и представителями отраслевой науки. Причем отличаются существенно.

Субъекты РФ пока против включения в Красную Книгу гималайского медведя и серого гуся.