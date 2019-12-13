  • Косатка может попасть в Красную книгу

    13 декабря 2019, 00:39

    Александра Каширина

    Пока еще продолжается работа над окончательной редакции Красной книги, однако ученые считают включение в нее косатки оправданным после ситуации в бухте Средняя Приморского края. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на заместителя руководителя Росприроднадзора и председателя комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам Амирхана Амирханова.
    Косатка может попасть в Красную книгу

    По словам Амирханова, пока нет окончательных решений по поводу обновления Красной книги из-за ряда спорных позиций, по которым комиссия не приняла однозначное решение, которое предполагается отложить на дальнейшие заседания.

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    К примеру, окончательный список животных, которые будут признаны вымирающими, не утвержден из-за косатки, а также ряда других животных и птиц.

    При этом если позиции разработчиков по косатке более или менее единодушны, то касательно некоторых других видов мнения не сходятся из-за того, что данные об их численности, полученные академическим научным сообществом отличаются от данных, собранных органами управления охотничьим и рыболовным хозяйствами и представителями отраслевой науки. Причем отличаются существенно.

    Субъекты РФ пока против включения в Красную Книгу гималайского медведя и серого гуся.