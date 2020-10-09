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    09 октября 2020, 17:22

    Косачев оценил присуждение Нобелевки продовольственной программе ООН

    Полина Петрова

    Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в новой публикации своего Facebook-аккаунта оценил присуждение Нобелевской премии мира 2020 года Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций (ВПП ООН).

    Он назвал такое решение абсолютно обоснованным, так как деятельность ВПП ООН «для кого-то становится единственным способом выжить», пишет «Парламентская газета».

    «Думаю, с учетом тех громких и даже скандальных альтернативных кандидатов (а всего было 318 человек и организаций), о которых говорилось в СМИ последнее время, это далеко не худший и уж точно обоснованный вариант», — подчеркнул председатель.

    По мнению сенатора, у премии есть миссия не только отметить чьи-либо заслуги в масштабах всего человечества, но и привлечь всеобщее внимание к важной проблеме. Согласно информации ООН, каждый девятый человек в мире голодает. Косачев отметил, что речь идет не только об Африке, а еще о порядка восьми процентов населения благополучных стран Северной Америки и Европы.