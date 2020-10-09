Косачев оценил присуждение Нобелевки продовольственной программе ООН

Он назвал такое решение абсолютно обоснованным, так как деятельность ВПП ООН «для кого-то становится единственным способом выжить», пишет «Парламентская газета».

«Думаю, с учетом тех громких и даже скандальных альтернативных кандидатов (а всего было 318 человек и организаций), о которых говорилось в СМИ последнее время, это далеко не худший и уж точно обоснованный вариант», — подчеркнул председатель.

По мнению сенатора, у премии есть миссия не только отметить чьи-либо заслуги в масштабах всего человечества, но и привлечь всеобщее внимание к важной проблеме. Согласно информации ООН, каждый девятый человек в мире голодает. Косачев отметил, что речь идет не только об Африке, а еще о порядка восьми процентов населения благополучных стран Северной Америки и Европы.