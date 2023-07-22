Общество 22 июля 2023, 15:42 Косачев обвинил Украину и США в гибели военкора Журавлева Вице-спикер Совфеда Косачев: вина за смерть военкора Журавлева лежит на Украине и США РИА «Новости»

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Ранение журналистов и гибель военкора РИА «Новости» Ростислава Журавлева в результате удара ВСУ с применением кассетных боеприпасов по Запорожской области демонстрирует ложь в заявлениях США и Украины. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, ответственность за преступление в равной степени несут американские и украинские власти.

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«Применение кассетных боеприпасов антигуманно и должно быть исключено из практик ведения боевых действий. А все заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью», — подчеркнул Косачев.

Три российских журналиста получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. В Минобороны России сообщили, что корреспондент РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб от кассетного боеприпаса. Он умер от ранений во время эвакуации с места взрыва.