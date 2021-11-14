Косачев объяснил, почему Великобритания обвинила в кризисе с мигрантами Россию

Обвинения Великобритании в причастности России к миграционному кризису на польско-белорусской границе направлены на решение двух задач, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Одна из них — попытка отвести от себя любые обсуждения причин этой ситуации.

«Ничего общего с действительностью эти заявления не имеют, и только так к ним нужно относиться. А пытаться в этой ситуации как-то оправдываться я не считаю перспективным», — заявил он в комментарии изданию «Политика Сегодня».

По его мнению, Великобритания пытается в очередной раз списать на Россию все проблемы современного мира.

«А уж кто бы должен был помалкивать по этому поводу, так это Великобритания, которая еще в 2003 году <…> поддержала Джорджа Буша в отношении Ирака. И в дальнейшем она безоговорочно поддерживала все операции Запада на Ближнем Востоке», — подчеркнул Косачев.

Он добавил, что именно внешняя политика западных стран в этом регионе спровоцировала потоки беженцев за его пределы.

С обвинениями в адрес России ранее выступила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. По ее словам, власти РФ должны оказать давление на Белоруссию, чтобы правительство республики прекратило кризис и вступило в диалог.