Кортеж Меркель перед переговорами с Путиным засняли в Москве

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. Это, скорее всего, будет последний визит Меркель в Россию в должности канцлера. Проезд ее кортежа засняли на видео. Его предоставило Ruptly.

Ангела Меркель 20 августа начнет свой официальный визит в России. Предполагается, что она и российский лидер обсудят двухстороннее сотрудничество в различных областях, а также международную повестку. Также в Москве Меркель должна возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.

Журналисты подсчитали, что это уже 20-й визит канцлера ФРГ в России и, скорее всего, последний. Уже осенью Меркель намерена уйти в отставку. Директор программ России и стран СНГ Германского совета по внешней политике Александр Рар предположил, что Меркель намерена завершить свой срок канцлера позитивным шагом в отношении России. По его словам, лидеры двух стран должны обсудить и ситуацию на Украине.

Известно, что из Москвы канцлер полетит в Киев, где 22 августа должна встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.