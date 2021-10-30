«Кортеж» из восьми эвакуаторов удивил жителей Северодвинска

Необычный «кортеж» из эвакуаторов проехал сегодня по улицам Северодвинска. Жители удивились веренице из восьми автомобилей. Некоторые в шутку предположили, что горожане смогли стать свидетелями «свадьбы владельца штрафстоянки».

У некоторых участников обсуждения такое количество эвакуаторов вызвало возмущение. По их мнению, сейчас люди сидят по домам, потому что в стране начались нерабочие дни, а их машины могут эвакуировать. Это, как считают комментаторы, нечестно. Хотя был и вариант парковаться правильно, но его в расчет не взяли.

Видео с эвакуаторами появилось в Telegram-канале Shot.