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    30 октября 2021, 17:27

    «Кортеж» из восьми эвакуаторов удивил жителей Северодвинска

    Shot: жители Северодвинска заметили на улицах кортеж из эвакуаторов

    Ольга Назаркина

    Необычный «кортеж» из эвакуаторов проехал сегодня по улицам Северодвинска. Жители удивились веренице из восьми автомобилей. Некоторые в шутку предположили, что горожане смогли стать свидетелями «свадьбы владельца штрафстоянки».

    У некоторых участников обсуждения такое количество эвакуаторов вызвало возмущение. По их мнению, сейчас люди сидят по домам, потому что в стране начались нерабочие дни, а их машины могут эвакуировать. Это, как считают комментаторы, нечестно. Хотя был и вариант парковаться правильно, но его в расчет не взяли.

    Видео с эвакуаторами появилось в Telegram-канале Shot.