Кортеж блогера Гасанова остановили в Москве

Кортеж звезды Instagram остановили сотрудники ДПС. На блогера составили два административных протокола по статьям «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке» и «Управление транспортным средством при наличии неисправностей».

Максимальное наказание по этим статьям — штраф от 500 до 800 рублей.

Гасанова 9 июня лишили водительских прав за езду с откидными номерами. Но это не помешало 26-летнему блогеру прокатиться 19 июня по Москве на Rolls Royce Cullinan, который находился в розыске.

Гусей Гасанов — видеоблогер родом из Санкт-Петербурга. В Instagram на него подписаны более 14 миллионов человек.

Ранее актер Арарат Кещян рассмеялся, когда услышал в суде свой приговор. Артиста оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. Он интересовался у адвоката, как так получилось, что его признали виновным «без всяких доказательств».