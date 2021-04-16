Директора театра заподозрили в коррупции в Югре

В ХМАО в коррупции заподозрили директора Сургутского музыкально-драматического театра. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный департамент культуры.

По данным информагентства, нарушение антикоррупционного законодательства выразилось в сомнительных сделках, сокрытии доходов, а также найме родственников на руководящие должности. «Рассматривается вопрос об отстранении руководителя учреждения от занимаемой должности и применении мер дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения», — добавили в департаменте культуры.