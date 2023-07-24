Общество 24 июля 2023, 15:17 Корреспондент «Звезды» показала танк Т-90М «Прорыв» изнутри

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В Т-90М «Прорыв» заметно больше места, чем в Т-72Б3. Об этом рассказала корреспондент телеканала «Звезда» Наталья Панталева.

По ее словам, в этом танке созданы более комфортные условия для работы экипажа, чем в Т-72Б3. В танке есть тепловизоры, автоматизированные системы и кондиционер.

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Как отметил командир танкового взвода с позывным Скобарь, «Прорыв» оснащен системой предупреждения атаки противотанковыми управляемыми ракетами. Она позволяет предупредить экипаж о том, что на танк наводят инфракрасные лучи.