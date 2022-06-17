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    17 июня 2022, 15:31

    Корреспондент Низкодубов рассказал, как снайперы проходят горную подготовку

    Дарья Морозова

    Снайперы проходят горную подготовку на полигоне в Хабаровском крае. Подробности сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на корреспондента Максима Низкодубова.

    Он рассказал, что бойцы тренируют спуск со склонов. Также они занимаются оборудованием ложных огневых позиций на земле и деревьях, незаметно перемещаются по горным склонам и обучаются маскировке.

    «По сравнению с подготовленными бойцами спуск у неподготовленного человека занимает десятки секунд», — заключил Низкодубов.