Корреспондент Низкодубов рассказал, как снайперы проходят горную подготовку

Снайперы проходят горную подготовку на полигоне в Хабаровском крае. Подробности сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на корреспондента Максима Низкодубова.

Он рассказал, что бойцы тренируют спуск со склонов. Также они занимаются оборудованием ложных огневых позиций на земле и деревьях, незаметно перемещаются по горным склонам и обучаются маскировке.

«По сравнению с подготовленными бойцами спуск у неподготовленного человека занимает десятки секунд», — заключил Низкодубов.