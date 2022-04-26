Корреспондент kp.ru узнала, какие бренды придут на смену Zara, Bershka, Massimo Dutti

Корреспондент издания kp.ru устроилась на работу в швейный цех возле метро «Воробьевы горы», чтобы узнать, как легкая промышленность Москвы обеспечит россиян модной одеждой после ухода Zara, Bershka, Massimo Dutti и других брендов. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам корреспондента, опытные специалисты в этом цеху могут зарабатывать до 90 тысяч рублей в месяц. Оборудование, на котором работают швеи, все иностранное. Здесь используются машинки фирмы JUKI (Япония), поясные машины — SIRUBA (Тайвань), вышивальные — Barudan (Япония).

Работники цеха отметили, что в России ничего из швейного оборудования не производится, однако пока открыт Китай, проблем с поставками комплектующих не будет.

По словам директора VASILKOVSKY INDUSTRIES Дмитрия Васильковского, ввод санкций спровоцировал спрос настолько, что его сотрудники не справляются с работой, оставляя на сон лишь четыре часа в сутки.

«В сфере пошива одежды работаю с 2019 года, сейчас развиваю свой бренд — Zeal, шьем одежду для спорта и отдыха, продаем товар на Wildberries. У меня был неприятный опыт, когда в другом цехе мне плохо пошили пробную партию товара, поэтому я и открыл свое производство. Так удобнее, ведь я лично могу контролировать качество», — рассказал он.

Васильковский отметил, что все ткани закупаются в Турции, а в цеху работает преимущественно молодежь, поскольку она готова учиться, трудиться и зарабатывать на швейном деле.