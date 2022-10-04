Корреспондент KP.RU узнала, где теперь делают электронику для отечественных автомобилей | 360°

Общество 04 октября 2022, 15:26 Поделиться Telegram

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Viber Корреспондент KP.RU узнала, где теперь делают электронику для отечественных автомобилей

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Корреспондент издания kp.ru побывала на производстве в Москве, где сейчас изготавливается вся электроника для российского автопрома, начиная от датчиков дождя и системы ЭРА-ГЛОНАС, заканчивая сложными мультисистемами для электробусов.

Она рассказала, что для лаборатории, где продукция проходит испытания, на производстве выделили отдельное здание. Конструкторы, программисты и разработчики разместились в офисном здании.

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На производство запрещено приносить телефоны и даже наушники. Повсюду установлены камеры, но отдельной охраны на входе-выходе нет.

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В издании также разузнали, что оператор первого разряда получает от 40 тысяч рублей. С надбавками и премиями рабочие специалисты могут получать до 100 тысяч рублей. Инженеры имеют зарплаты и того выше.

Главными заказчиками электроники являются АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ. Партнерские предприятия размещены по всей стране, от Костромы до Тольятти.

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