Общество 07 марта 2024, 11:43 Корпус «Школы 800» и «Галерею» признали лучшими архитектурными проектами в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде подвели итоги архитектурного конкурса. Лучшими зданиями, построенными в 2022–2023 годах, признали корпус «Школы 800» в Верхних Печерах и «Галерею» на улице Ошарской, сообщило агентство «Время Н».

Отмечается, что в шорт-лист премии также вошли клубный дом «На Ярославской», ЖК «Тимирязевский», «Дом на набережной», здание ресторана «Чайка» и другие. Проекты оценивали архитекторы, критики, журналисты из других городов и стран.

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Как сообщил RT, регулярный конкурс новостроек проходит в Нижнем Новгороде с 1997 года.