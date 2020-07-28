Корпорации отказались от сокращений и урезания зарплат

Несмотря на кризис из-за коронавирусной инфекции организации из ТОП-50 сохранили зарплаты и штат сотрудников. Некоторые даже создали дополнительные рабочие места и поддержали своих сотрудников дополнительными выплатами.

Как сообщает газета «Известия», в химическом холдинге «ФосАгро», все сотрудники остались на своих местах с прежними зарплатами. За период эпидемии открылись новые вакансии, а также за возросшую нагрузку работникам выдали премии по 20 тысяч рублей. В «Северстали» наблюдается такая же ситуация. Всем рядовым сотрудникам оказали дополнительную поддержку в 10 тысяч рублей.

Крупные ритейлеры «Ашан Ритейл Россия», «Лента» и «М.Видео-Эльдорадо» оставили всех сотрудников на рабочих местах с сохранением выплат. Некоторые из них создали дополнительные рабочие места.

В «Норникеле», «Сибуре», «Камазе» и «Автовазе» также отметили, что не планируют сокращать штат или урезать выплаты сотрудникам. В Сбербанке рассказали, что зарплата сократилась лишь у ТОП-менеджмента по итогам «влияния финансовых показателей».

Эксперты считают, что наличие у компаний возможности оказывать сотрудникам финансовую поддержку говорит о том, что организации чувствую себя неплохо. Однако, по их мнению, пока о последствиях кризиса говорить еще рано.