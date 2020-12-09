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    09 декабря 2020, 12:49

    Спорт вместо бара: как проходят корпоративы во время пандемии?

    Анастасия Аброськина, Ирина Журавлева

    Медиахолдинг MAER выбрал новый подход к проведению предновогоднего корпоратива. Вместо звезд эстрады он собрал в одном месте именитых деятелей спорта и устроил совместные соревнования. Планка, гребля, отжимания — все это лишь часть того, что подготовили организаторы.
    Спорт вместо бара: как проходят корпоративы во время пандемии? | Изображение 1

    MAER в полном составе собрался на волейбольной арене «Динамо». В качестве наставников команд выступили звезды мирового спорта. Среди них двукратный олимпийский чемпион по биатлону Николай Круглов.

    В последнее время это уже устойчивый тренд — все больше компаний выбирают такой формат проведения мероприятий. Сегодня спорт становится популярным в нашей жизни

    Николай Круглов.
    Спорт вместо бара: как проходят корпоративы во время пандемии? | Изображение 2

    Спортсмены тоже не смогли остаться в стороне и приняли участие в активностях. Например, Николай Круглов и Александр Легков отжимались на время, пока остальные параллельно стреляли из винтовки и боролись за лучший результат на гребном тренажере.

    Владимир Сельков стоял в планке вместе с другими участниками. Главная особенность мероприятия была в том, что на площадке все равны: и рядовые сотрудники, и руководство, и олимпийские чемпионы. Это отметил генеральный директор MAER Константин Майор.

    Олимпийские чемпионы — большой пример в спорте для нас, а бизнес и спорт — вещи неразделимые

    Константин Майор.

    Такой формат корпоратива в медиахолдинге МАЕR попробовали впервые. Участвовать в соревнованиях приехали сотрудники со всех регионов. В компании уверены, что позитивные эмоции, спорт и активность укрепят взаимоотношения коллег и помогут в командной работе в будущем.