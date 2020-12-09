Спорт вместо бара: как проходят корпоративы во время пандемии?

Медиахолдинг MAER выбрал новый подход к проведению предновогоднего корпоратива. Вместо звезд эстрады он собрал в одном месте именитых деятелей спорта и устроил совместные соревнования. Планка, гребля, отжимания — все это лишь часть того, что подготовили организаторы.

MAER в полном составе собрался на волейбольной арене «Динамо». В качестве наставников команд выступили звезды мирового спорта. Среди них двукратный олимпийский чемпион по биатлону Николай Круглов.

В последнее время это уже устойчивый тренд — все больше компаний выбирают такой формат проведения мероприятий. Сегодня спорт становится популярным в нашей жизни Николай Круглов.

Спортсмены тоже не смогли остаться в стороне и приняли участие в активностях. Например, Николай Круглов и Александр Легков отжимались на время, пока остальные параллельно стреляли из винтовки и боролись за лучший результат на гребном тренажере.

Владимир Сельков стоял в планке вместе с другими участниками. Главная особенность мероприятия была в том, что на площадке все равны: и рядовые сотрудники, и руководство, и олимпийские чемпионы. Это отметил генеральный директор MAER Константин Майор.

Олимпийские чемпионы — большой пример в спорте для нас, а бизнес и спорт — вещи неразделимые Константин Майор.

Такой формат корпоратива в медиахолдинге МАЕR попробовали впервые. Участвовать в соревнованиях приехали сотрудники со всех регионов. В компании уверены, что позитивные эмоции, спорт и активность укрепят взаимоотношения коллег и помогут в командной работе в будущем.