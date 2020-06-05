Корпоративы назвали спасением для шоу-бизнеса

Шоу-бизнес может потерять многих игроков на рынке, если запрет на массовые мероприятия не снимут в течение трех месяцев. Отрасли пора рано возвращаться к работе.

Из-за пандемии коронавируса в России с середины марта не проводят концерты. В организации зрелищных мероприятий заняты десятки тысяч человек. И чтобы их спасти, шоу-бизнесу нужно четко обрисовать перспективы возобновления деятельности. Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, которого привел сайт РБК.

«Если еще три месяца пройдет в режиме полного запрета на массовые мероприятия, на этом рынке останется мало кто из системных игроков», — подчеркнул бизнес-омбудсмен на онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».

Сейчас основной вопрос касается уже купленных билетов, и его необходимо как-то решить. Кроме того, уверен Титов, нужно снять запрет с так называемых неафишных мероприятий. Проще говоря, с корпоративов. И проводить их с соблюдением всех санитарных норм.

«В ближайшее время обратимся по этому поводу к главе Роспотребнадзора», — заметил уполномоченный.

Представители отрасли считают, что они «достаточно организованы и готовы соблюдать все меры», в том числе раздавать маски и устраивать фестивали на открытом воздухе. Когда им дадут «хоть какое-то право на возрождение», бизнесмены пока не понимают.

В середине марта в Москве из-за распространения коронавируса запретили массовые собрания с участием более 50 человек. Ограничения ввел и Минкульт РФ: в России в том числе приостановили концерты, а коллективы не могут отправиться в заграничные командировки и на гастроли.

За купленные на концерты и подобные мероприятия билеты организаторов обязали вернуть зрителям деньги. Они могут предложить замену билета на концерт после снятия ограничений.