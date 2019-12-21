Корпоратив «Слуг народа» раскритиковали на Украине

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» провела новогодний корпоратив в киевском бизнес-центре «КВЦ „Парковый“». Фотографиями с веселья поделилась депутат Рады Елена Мошенец. Ее не поняли.

Источник фото: Facebook

«Подводим итоги необычайного 2019 года и планируем еще лучший 2020. „Слуга народа“, вы — самые лучшие!» — подписала нардеп фотографии с вечеринки.

Другой ее пост, который политик выложила в соцсеть чуть позже, был лаконичнее. Девушка позирует на селфи вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегой. народным депутатом Юрием Заславским.

«Сил нам в 2020 году», — подписала снимок Мошенец.

Источник фото: Facebook

В одном из комментариев девушку предупредили: мол, ваши фотографии СМИ уже растащили для публикаций. Другие подписчики застыдили Мошенец за веселые фото и праздничное настроение: у народа нет денег на самое необходимое, а его, народа, слуги устроили пир «во время чумы», как отметил один из-подписчиков.

«И вам хорошего настроения… Не позорьтесь! Мои знакомые сидят без денег, потому что правительство заморозило зарплаты, а вы веселитесь? Потому, что эпоха лжи закончилась?» — задала в комментариях вопрос Ирина Солошенко. «А что празднуют? Конец эпохи бедности? Или обмана?» — спросил в свою очередь Петр Пархоменко.